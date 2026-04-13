Tokat'ta Traktör Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, hareket halindeki bir traktörden düşen 17 yaşındaki Mustafa Gelbulas, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma soruşturma başlattı.

TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde üzerinden düştüğü traktörün altında kalan Mustafa Gelbulas (17), hayatını kaybetti.

Kaza, Sulusaray ilçesine bağlı Malum Seyit Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hareket halindeki traktörden düşen Mustafa Gelbulas, aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Gelbulas, ambulansla Sulusaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Gelbulas, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gelbulas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
