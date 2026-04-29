Traktörü haczedilen çiftçi suç duyurusunda bulundu

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde bankaya olan yaklaşık 1 milyon TL'lik borcu nedeniyle traktörüne el konulan Ali Özdemir (60), Sivas İcra Müdür Yardımcısı E.B. hakkında, 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sivas'a gönderilmek üzere suç duyurusunda bulundu. Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut Şahin, "Traktör haczedilmiş. Fakat 1932 senesinde bir kanun çıkmış. ve o kanun, icra ve iflas yasası 'Traktör haczedilemez' diyor. Haczedilemez" dedi.

Gemerek ilçesinde çiftçilikle uğraşan Ali Özdemir'in traktörüne, borçları nedeniyle haciz geldi. Hacze 7 gün içinde itiraz edemeyen Özdemir'in traktörü, otoparka çekildi. 2004 sayılı İİK'in 82'nci maddesinde 'Çiftçinin, kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu olan arazi, çift hayvanları, nakil vasıtaları (traktör dahil) ve ziraat aletleri haczedilemez' yasasına rağmen, traktörüne el konulduğu için 200 dönümlük arazisini ekemeyen Ali Özdemir, avukatı aracılığıyla Sivas İcra Müdür Yardımcısı E.B. hakkında, 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Sivas'a gönderilmek üzere suç duyurusunda bulundu.

'İCRA VE İFLAS YASASI, 'TRAKTÖR HACZEDİLEMEZ' DİYOR'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut Şahin, "Ali ağabeyimin traktörü haczedilmiş. Fakat 1932 senesinde bir kanun çıkmış. ve o kanun icra ve iflas yasası 'traktör haczedilemez' diyor. Kanun. Bitti, haczedilemez. Fakat bir avukat istedi diye, bir banka istedi diye bir icra müdürü kanuna aykırı hareket edebilir mi? Bunun bir karşılığı olmayacak mı bunlara" diye konuştu.

Ali Özdemir'in çiftçiliği traktörüyle yaptığını aktaran Şahin, "Traktörünü aldığınız zaman bunun kolunu kesiyorsunuz. Yani niyet bu adamın borcunu ödemesi mi ödememesi mi? Traktör gidince borç ödemesi duracak" ifadelerini kullandı.

'ŞU AN HİÇBİR ŞEY YAPAMAYACAK DURUMDA KALDIM'

Ali Özdemir ise "Mağdur oldum. Ben çalışıp borcumu ödüyorum. Geçen yılın 10'uncu ayında geldiler, benim traktörümü alıp gittiler, bağladılar. Benim elim, kolum bağlı. Şu an hiçbir şey yapamayacak durumda kaldım. Ödeyemez haldeyim. Çok mağdurum. Borcumdan dolayı aldılar. 1 milyon kadar borcum vardı. O yüzden ödeyemedim. Traktörün olmazsa toprağı ne ile işleyeceksin? Çiftçilik yapıyordum. Bir emekli maaşım var başka yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı