TRAKTÖRÜYLE 12 METRELİK KUYUYA DÜŞTÜ
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Hasan Hüseyin İnce, kullandığı traktörle 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
ALANYA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Hasan Hüseyin İnce, kullandığı traktörle 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İnce, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Olay gece saatlerinde Alanya'nın Okurcalar mahallesinde meydana geldi. Hasan Hüseyin İnce, kullandığı 07 ALS 469 plakalı traktörle tarımsal sulamada kullanılan ve üzerinde beton bulunan kuyunun üzerinden geçerken beton kırıldı. Traktörüyle 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen İnce, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sürücünün kuyudan çıkarılmasının ardından ihbarla olay yerine jandarma, itfaiye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler gündüz saatlerinde kuyudaki suyu boşalttıktan sonra halatla bağladıkları traktörü vinçle çıkardı. (DHA)