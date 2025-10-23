Haberler

Traktörden Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ağabeyinin kullandığı traktörden düşen 6 yaşındaki Mehmet Emin A, hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ağabeyinin kullandığı traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Kırsal Saraççeşme Mahallesi'nde ağabeyi M.A'nın (18) kullandığı 63 HE 086 plakalı traktörün römorkunda bulunan 6 yaşındaki Mehmet Emin A, dengesini kaybederek düştü.

Traktörün üzerinden geçmesi sonucu yaralanan Mehmet Emin A, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Emin A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
