Traktörden Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ağabeyinin kullandığı traktörden düşen 6 yaşındaki Mehmet Emin A, hastanede hayatını kaybetti.
Kırsal Saraççeşme Mahallesi'nde ağabeyi M.A'nın (18) kullandığı 63 HE 086 plakalı traktörün römorkunda bulunan 6 yaşındaki Mehmet Emin A, dengesini kaybederek düştü.
Traktörün üzerinden geçmesi sonucu yaralanan Mehmet Emin A, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mehmet Emin A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel