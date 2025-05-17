Traktörden Dönüşte Silahlı Saldırı: Karı-Koca Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen Sinan Abak ve eşi Kadriye Abak, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi kaçtı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen karı-koca silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Donalar köyünde traktörle tarladan dönüş yapan Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak'a (31) tabancayla ateş edildi.
Saldırıda Abak çifti olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Çiftin cenazesi Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen N.A'nın (64) yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel