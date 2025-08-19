Traktör, Sahipsiz Köpeği Ezerek Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde sahipsiz bir köpeğin traktör tarafından ezilmesi, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde traktörün yolda yatan sahipsiz bir köpeği ezerek geçmesi, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İlçeye bağlı Dereçiftlik Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen traktör, Çamköy Mahallesi'ndeki kara yolunda sahipsiz bir köpeği ezerek üzerinden geçti.

Bu arada traktörün köpeği ezdikten sonra uzaklaştığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
'İşsizlik yok, iş beğenmezlik var' sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen tatlıcı iflas bayrağını çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.