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Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 71 yaşındaki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Vahdettin P. (71) idaresindeki 11 AU 905 plakalı traktör, Güde köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
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