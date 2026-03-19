Edirne'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Edirne'nin İpsala ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Hasan Deniz hayatını kaybetti. Olay, Esetçe beldesinde tarlaya giderken meydana geldi.
Edirne'nin İpsala ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Esetçe beldesinde tarlaya giden Hasan Deniz'in kullandığı traktör devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Deniz'in cesedi, incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz