Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde bir traktör, dere yatağını geçerken devrilmesi sonucunda sürücüsünün yaşamını yitirmesine sebep oldu. Olayla ilgili sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Osman Topal'ın (66) kullandığı traktör, Gebiz Mahallesi Yunuslar mevkisinde dere yatağını geçerken devrildi.

Sürücünün traktörün altında kaldığını görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Topal'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
