Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde zeytin bahçesinde çalışan Serkan Akkoyun'un traktörü devrildi. Olay yerinde hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü Serkan Akkoyun (43) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Dilek Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Serkan Akkoyun'un (43) zeytin bahçesinde engebeli arazide çalışırken kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Akkoyun, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Akkoyun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Serkan Akkoyun'un cenazesi, güçlükle traktörün altından çıkarılıp Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, buradan da otopsi için Manisa Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
