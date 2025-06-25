Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, M.A.P (78) idaresindeki buğday yüklü traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
M.A.P (78) yönetimindeki buğday yüklü römorku çeken traktör, Dereköy köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel