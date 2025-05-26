Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Bekir Arıbal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Bekir Arıbal (70) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarıkız Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Arıbal yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Arıbal ilk müdahalesi sonrası ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Bekir Arıbal, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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