Eski AK Partili ilçe başkanı Şaban İş kazada hayatını kaybetti
Adana'nın Feke ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı ve eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şaban İş, hayatını kaybetti. İş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde Maran yolu üzerinde dün akşam saatlerinde, ziraat mühendisi Şaban İş'in kontolünü yitirdiği traktör devrildi.
KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Şaban İş'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayrıca İş'in eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı ve eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.
OTOPSİ YAPILACAK
İş'in cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel