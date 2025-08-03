Eski AK Partili ilçe başkanı Şaban İş kazada hayatını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde Maran yolu üzerinde dün akşam saatlerinde, ziraat mühendisi Şaban İş'in kontolünü yitirdiği traktör devrildi.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Şaban İş'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayrıca İş'in eski AK Parti Çukurova İlçe Başkanı ve eski Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

OTOPSİ YAPILACAK

İş'in cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.