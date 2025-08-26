Traktör Devrildi: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 10 yaşındaki Ayşe A. yaşamını yitirirken, 7 yaşındaki T.A. yaralandı. Olay, traktörün tarlada saman yüklerken devrilmesi sonucu gerçekleşti.
Uşak'ın Banaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu iki kardeşten 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Balcıdamı köyünde Z.A'nın (48), tarlasında saman yüklediği 64 LS 686 plakalı traktör, bir anda hareket ettikten sonra devrildi.
Bu sırada traktörde bulunan T.A. (7) ve Ayşe A. (10) adlı kardeşler yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel