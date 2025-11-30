Traktör Devrildi, Bir Kadın Hayatını Kaybetti
Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Alime Özcan hayatını kaybetti. Olay, Marufalınca köyünde meydana geldi. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Marufalınca köyünde Hasan Gültekin'in idaresindeki 59 FL 383 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri devrilen traktörün altında kalan Alime Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
