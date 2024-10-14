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Trafikte Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 23 Yaşındaki Kurye Hayatını Kaybetti

Trafikte Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 23 Yaşındaki Kurye Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Sincan ilçesinde trafikteki yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, otomobille kuryelik yapan 23 yaşındaki Sefa Çelik, kalbine saplanan tornavidayla hayatını kaybetti. Olay sonrası 6 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde otomobille kuryelik yapan Sefa Çelik (23), trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, kalbine saplanan tornavidayla hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Bir firmada otomobille kuryelik yapan Sefa Çelik ile henüz isimleri öğrenilemeyen şüpheliler arasında, trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kalabalık grubun saldırısına uğrayan Çelik, aracına binip kapıları kilitledi. Saldırganların otomobile zarar vermesi üzerine Çelik, araçtan indi. Yaşanan arbede sırasında gruptan biri, Sefa Çelik'in kalbine tornavida sapladı. Saldırganlar kaçarken, Sefa Çelik, yakındaki bir iş yerine sığındı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken Sefa Çelik'in cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Olayın ardından Sefa Çelik'e ilk yardımda bulunan esnaf Erdal Kibar, "Ben gittiğimde mağazanın içinde yaralı yatıyordu. Üstünü kaldırıp baktığımızda göğsündeki yarayı gördüm. Bir arkadaşla birlikte ilk yardım yapmaya çalıştık. Daha sonra sağlık ekipleri geldi. Bıçak çektiğini söyleyenler var ama çocuk dayak yemiş. O yüzden arabada ne bulduysa onunla indi diye düşünüyorum" dedi.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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