Malatya'da trafikte tartıştıkları üç kişinin silahlı saldırısına uğrayan baba oğul yaralandı. Olay, 20.00 sıralarında kent merkezi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. ile oğlu A.Ç.'nin içerisinde bulunduğu araç olay yerine yaklaşık 500 metre ileride bir araçla çarpıştı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıkarken, baba ve oğlu olay yerinden ayrıldı. M.Ç. ile A.Ç.'nin peşinde giden kimlikleri henüz belirlenemeyen üç kişi daha sonra baba ve oğluna tabanca ile kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden M.Ç. ile A.Ç. yaralanırken zanlılar bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu Malatya Eğitim ve araştırmasına kaldırıldı. Ekiplerin olayın zanlılarını yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

Trafikte tartıştıkları baba oğula kurşun yağdırdılar

MALATYA - Malatya'da trafikte tartıştıkları üç kişinin silahlı saldırısına uğrayan baba oğul yaralandı.

Olay, 20. 00 sıralarında kent merkezi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, M.Ç. ile oğlu A.Ç.'nin içerisinde bulunduğu araç olay yerine yaklaşık 500 metre ileride bir araçla çarpıştı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıkarken, baba ve oğlu olay yerinden ayrıldı. M.Ç. ile A.Ç.'nin peşinde giden kimlikleri henüz belirlenemeyen üç kişi daha sonra baba ve oğluna tabanca ile kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden M.Ç. ile A.Ç. yaralanırken zanlılar bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu Malatya Eğitim ve araştırmasına kaldırıldı.

Ekiplerin olayın zanlılarını yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.