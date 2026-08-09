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Erzurum'da Trafik Tartışması Bıçaklı Saldırıya Dönüştü

Erzurum'da Trafik Tartışması Bıçaklı Saldırıya Dönüştü
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Erzurum'da hafif ticari araçtakiler ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Işıkta bekleyen araçtan inen 3 kişi, ellerinde bıçakla otomobile saldırmaya çalıştı. Sürücü, kırmızı ışıkta beklemeden uzaklaşarak olaydan kurtuldu. Yaşananlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

ERZURUM'da hafif ticari araçtakiler ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma, trafik ışıklarında fiili saldırıya dönüştü. Araçtan inen 3 kişinin aracına yöneldiği anlayan otomobil sürücüsü, bölgeden uzaklaştı. Olay, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Palandöken ilçesinde üst yolda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki hafif ticari araçta bulunanlar ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Yolda devam eden tartışma, trafik ışıklarında büyüdü. Işıkta bekleyen hafif ticari araçtan inen 3 kişinin, otomobilin etrafını sarmaya çalıştığını ve ellerinde bıçak olduğunı gördüğü öne sürülen otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta beklemeden uzaklaştı. Olay, başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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