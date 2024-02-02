Trafikte tartışma sonucu otomobiller çarpıştı

DÜZCE'de trafikte seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Sürücülerden biri ani fren yapınca, tartıştığı sürücü aracıyla, otomobiline çarptı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı.

Olay, dün D-655 kara yolunun Düzce mevkisinde meydana geldi. Trafikte iki otomobilin sürücüsü arasında ani şerit değiştirme nedeniyle tartışma yaşandı. Sürücülerden biri, diğerinin önüne geçerek ani fren yapınca otomobiller çarpıştı. Hasarlı kaza sonrası araçlarından inen sürücüler tartışmayı sürdürdü. Araya giren diğer sürücüler, tarafları sakinleştirdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.