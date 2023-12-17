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Trafikte tartışma sonucu adam öldürüldü

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KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde İlkay Çetinkaya (43), trafikte tartıştığı sürücü Eşref A.(65), tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde İlkay Çetinkaya (43), trafikte tartıştığı sürücü Eşref A.(65), tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede bıçak yapım atölyesi bulunan İlkay Çetinkaya'nın otomobili seyir halindeyken, ters yönden gelen Eşref A.'nın otomobili ile karşılaştı. Çetinkaya'nın Eşref A.'yı uyarması üzerine ikili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada otomobildeki tabancasını alan Eşref A., Çetinkaya'ya 5 el ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Çetinkaya, kanlar içerisinde yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlkay Çetinkaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan Eşref A. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Lüleburgaz Hürriyet Haberler

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