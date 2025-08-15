Trafikte Bıçakla Tehdit Eden Sürücü Gözaltına Alındı

Trafikte Bıçakla Tehdit Eden Sürücü Gözaltına Alındı

Ankara'da bir sürücü, trafik tartışması sırasında döner bıçağıyla başka bir sürücüyü tehdit etti. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da trafik tartışmasında döner bıçağıyla başka bir sürücüyü tehdit eden F.D. gözaltına alındı.

Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün saat 19.30 sıralarında otomobille Altındağ yönüne giden F.D., trafikte tartıştığı başka bir araç sürücüsünü camdan döner bıçağı göstererek tehdit etti. Cep telefonuyla görüntülenen o anlar, paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Görüntüler üzerine harekete geçen Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasını tespit ettiği otomobili seyir halindeyken durdurdu. Şüpheli sürücü F.D. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada söz konusu döner bıçağı ele geçirildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari para cezası uygulanan F.D.'nin aracı otoparka çektirildi.

F.D.'nin, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
