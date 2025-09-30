Haberler

Trafikte Baltalı Saldırıya 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Ankara'da bir araca balta ile saldıran baba ve oğlu, 'Silahla tehdit' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların pişmanlık ifadelerini dikkate almayarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

ANKARA'da trafikte önünü kestikleri araca balta ile saldıran Veysel Keskin ile oğlu Turgay Keskin, yargılandıkları davada 'Silahla tehdit' suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Çevre Yolu Keçiören-Yozgat Bulvarı bağlantısında 1 Ağustos gecesi, Veysel Keskin ile oğlu Turgay Keskin, aracının önünü kestikleri Alperen Y.'den inmesini istedi. Alperen Y. ve yanındaki arkadaşı kapıları kilitleyip dışarı çıkmadı. Bunun üzerine baba ve oğul, bagajdan aldıkları baltayla Alperen Y.'nin aracına vurdu. Hasar oluşan araçtakiler kaçarken, olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı. 6 suç kaydı bulunan Veysel Keskin ile 3 suç kaydı bulunan Turgay Keskin hakkında, 'Silahla tehdit' suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'PİŞMANIM, ÖZÜR DİLERİM'

Ankara 75'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanık Veysel Keskin, "O anki öfkeme, sinirime denk geldiği için pişmanım, özür dilerim, adaletinize sığınıyorum. Müştekileri tanımıyorum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Oğlu Turgay Keskin de "Öfkeme denk geldi; pişmanım, özür dilerim, tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, baba ile oğlunun yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından, iştirak halinde 'Silahla tehdit' suçunu işlediklerini, eylemin birden fazla kişiye karşı gerçekleştirilmesi nedeniyle cezalarının artırılması gerektiğini belirtti. Savcı, sanıkların 'Silahla tehdit' suçundan cezalandırılmalarını, haksız tahrik indiriminin uygulanmamasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanıklar ise mütalaaya karşı bir diyecekleri olmadığını söyledi.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, her iki sanığı da 'Silahla tehdit' suçundan ayrı ayrı 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
