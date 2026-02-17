Sultanbeyli'de trafikte tartıştığı sürücüyü darbeden şüpheli yakalandı

Sultanbeyli'de trafikte tartıştığı sürücüyü aracından inerek darbeden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bir araç sürücüsünün başka bir sürücüyü darbettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bazı sosyal medya platformlarında da paylaşılan görüntülerle ilgili yapılan incelemede, kimlik bilgileri tespit edilen sürücüler D.D. (20) ile C.A. (27) arasında trafikte tartışma yaşandığı belirlendi.

Tartışma sırasında C.A'nın araçtan inerek D.D'ye saldırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli C.A, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.