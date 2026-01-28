Trafik polisi kazada yaralanan yaşlı kadının elini bir an olsun bırakmadı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir trafik polisi, araç çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadına, elini tutarak moral verdi.

Eskipazar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi Oral (86), bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Hafif yaralanan kadın, çevredeki esnaf tarafından verilen bir sandalyede oturarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Bu sırada olay yerine intikal eden trafik polislerinden Ergün Kabakçı, yaşlı kadının elinden tutup ona moral vermeye çalıştı. Polis memuru Kabakçı, sağlık ekipleri gelene kadar Oral'ın elini bir an olsun bırakmadı.

Sevgi Oral, daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Oral'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.