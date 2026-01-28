Haberler

Trafik polisi kazada yaralanan yaşlı kadının elini bir an olsun bırakmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir trafik polisi, araç çarpması sonucu yaralanan 86 yaşındaki Sevgi Oral'a elini tutarak moral verdi ve sağlık ekiplerini beklerken yanında kaldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir trafik polisi, araç çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadına, elini tutarak moral verdi.

Eskipazar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi Oral (86), bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Hafif yaralanan kadın, çevredeki esnaf tarafından verilen bir sandalyede oturarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Bu sırada olay yerine intikal eden trafik polislerinden Ergün Kabakçı, yaşlı kadının elinden tutup ona moral vermeye çalıştı. Polis memuru Kabakçı, sağlık ekipleri gelene kadar Oral'ın elini bir an olsun bırakmadı.

Sevgi Oral, daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Oral'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü

Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama

Real Madrid'den Arda için olay açıklama