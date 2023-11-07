Trafik kazasında hayatını kaybeden İş-Kur Müdürü toprağa verildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül, memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, 5 Kasım 2023 tarihinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta-Antalya karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen İş-Kur Antalya İl Müdürü 49 yaşındaki Mustafa Akgül'e M.U. idaresindeki 32 EZ 960 plakalı tır çarptı. Kazada Mustafa Akgül hayatını kaybetti. Kazanın ardından Akgül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Akgül'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi olan Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ Mahallesi'ne götürüldü. Yeşildağ Çay Mahallesi Camisinde öğlen vakti kılınan namazın ardından Mustafa Akgül'ün cenazesi omuzlarda cenaze namazının kılınacağı Pazar yerindeki cenaze defin alanına götürüldü. Burada İlçe Müftüsü Veysel Kükrek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Akgül'ün tabutu cenaze nakil aracına konularak mahalle mezarlığına götürüldü. Akgül'ün cenazesi burada gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi.

Cenaze törenine, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, CHP İlçe Başkanı Sefa Akar, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Metli, Yeşildağ Mahallesi Muhtarı Mehmet Davutoğlu, Beyşehir Belediye Meclisi'nin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ümit Gülol, Akgül'ün yakın mesai arkadaşları, ailesi, bürokratlar ve mahalle sakinleri katıldı. - KONYA