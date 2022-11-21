Trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatrocular sanat dünyasını yasa boğdu

Sanat ve siyaset dünyasının ünlü isimleriyle birçok kurum ve kuruluş, Amasya'nın Merzifon ilçesindeki trafik kazası sonucu, 3 tiyatrocunun yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Sanat ve siyaset dünyasının ünlü isimleriyle birçok kurum ve kuruluş, Amasya'nın Merzifon ilçesindeki trafik kazası sonucu, 3 tiyatrocunun yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Amasya-Çorum kara yolu üzerinde Jest Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kazada vefat eden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan paylaşımda ise "Turne esnasında geçirdikleri kazada genç meslektaşlarımız Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın vefatını, ekibin diğer üyelerinin ise yaralandığını üzülerek öğrendik. Vefat eden meslektaşlarımıza rahmet, yaralı olanlara sağlık dileriz. Tiyatro camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Genç oyuncuların hayatını kaybettiği kaza sonrası, oyuncu Doğa Rutkay, Demet Akbağ, Şevket Çapkınoğlu, Emre Karayel, Zafer Algöz, Bülent Alkış, Derya Uluğ ve Ata Benli gibi popüler isimlerin yanı sıra Oyuncular Sendikası, Tiyatro Kooperatifi, Özel Tiyatrolar Girişimi Derneği ve LÖSEV gibi kurum ve kuruluşlar ile siyaset dünyasının önemli isimleri, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

Çorum'dan Samsun'a giden Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada minibüsteki tiyatro ekibinden Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmiş, sürücü Bektaş ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy yaralanmıştı.