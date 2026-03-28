Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Bartın'dan Ağrı'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Umut Can Heptaş, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde toprağa verildi. Cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı.

BARTIN'dan görev yeri Ağrı'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Umut Can Heptaş (27), memleketi Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde toprağa verildi.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki karakolda görevli Uzman Çavuş Umut Can Heptaş, Ramazan Bayramı izninde memleketi Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki ailesinin yanına geldi. Bayramın 2'nci günü otobüs ile Erzurum'a giden Heptaş, görev yerine ulaşmak için buradan motosikletle Ağrı'nın Doğıbeyazıt ilçesine gitmek için yola çıktı. Heptaş'ın kullandığı motosiklet, Eleşkirt mevkisindeki kavşakta otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından ağır yaralanan Heptaş, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 4 gün boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı veren Heptaş, önceki akşam hayatını kaybetti.

BABASI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Heptaş'ın cenazesi dün akşam saatlerinde Kumluca beldesine getirildi. Heptaş'ın naaşı, sabah saatlerinde baba ocağında Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Kumluca Merkez Camisi'ne götürüldü. Türk bayrağına sarılı tabutun başına gelen baba İsmail Heptaş, oğlunun fotoğrafını öperek gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazı öncesinde cami önüne gelen AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu ve Bartın Belediye Başkanı Muhamet Rıza Yalçınkaya aile üyelerine başsağlığı dileklerini iletti.

GEÇEN YIL AĞRI'YA ATANMIŞ

Cenaze namazının ardından Heptaş'ın cenazesi Özbaşı köyündeki aile kabristanına defnedildi. Jandarma Uzman Çavuş Umut Can Heptaş'ın 2020 yılında Antalya'da göreve başladığı, geçen yıl Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na atandığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız

İran'dan savaş tarihinde görülmemiş hamle! ABD'yi resmen davet ettiler
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Yürek yakan görüntü

Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı

Cengiz Kurtoğlu kanlar içinde kaldı! Hemen hastaneye kaldırıldı
Eski sevgilisini sokak ortasında darp etti: O anlar kamerada

Görüntü dün gece İstanbul'da kaydedildi

Ve yeni sezonun ilk bombası patlıyor! Galatasaray'da Amadou Onana sürprizi

Ve Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
Bakanlıktan Mehmet Şimşek iddiasına yanıt

Bakanlıktan Mehmet Şimşek iddiasına jet yanıt
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu

İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu