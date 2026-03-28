Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

BARTIN'dan görev yeri Ağrı'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Umut Can Heptaş (27), memleketi Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde toprağa verildi.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki karakolda görevli Uzman Çavuş Umut Can Heptaş, Ramazan Bayramı izninde memleketi Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki ailesinin yanına geldi. Bayramın 2'nci günü otobüs ile Erzurum'a giden Heptaş, görev yerine ulaşmak için buradan motosikletle Ağrı'nın Doğıbeyazıt ilçesine gitmek için yola çıktı. Heptaş'ın kullandığı motosiklet, Eleşkirt mevkisindeki kavşakta otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından ağır yaralanan Heptaş, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 4 gün boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı veren Heptaş, önceki akşam hayatını kaybetti.

BABASI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Heptaş'ın cenazesi dün akşam saatlerinde Kumluca beldesine getirildi. Heptaş'ın naaşı, sabah saatlerinde baba ocağında Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Kumluca Merkez Camisi'ne götürüldü. Türk bayrağına sarılı tabutun başına gelen baba İsmail Heptaş, oğlunun fotoğrafını öperek gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazı öncesinde cami önüne gelen AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu ve Bartın Belediye Başkanı Muhamet Rıza Yalçınkaya aile üyelerine başsağlığı dileklerini iletti.

GEÇEN YIL AĞRI'YA ATANMIŞ

Cenaze namazının ardından Heptaş'ın cenazesi Özbaşı köyündeki aile kabristanına defnedildi. Jandarma Uzman Çavuş Umut Can Heptaş'ın 2020 yılında Antalya'da göreve başladığı, geçen yıl Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na atandığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı