Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Burak Çetin Dualarla Uğurlandı

Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Beydağ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Burak Çetin'in cenazesi memleketinde toprağa verildi.

Ailesi tarafından teslim alınan Çetin'in cenazesi Beydağ Merkez Camisine getirildi.

Burada Çetin'in ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Baba Nurettin ile anne Suna Çetin taziyeleri kabul etti.

Çetin'in naaşı, kılan cenaze namazının ardından Çiftlik Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Beydağ Kaymakamvekili Ömer Niğdelioğlu, Belediye Başkanı Şakir Başaran, İlçe Emniyet Müdürü Ethem Kocatepe, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Kaya, AK Parti Beydağ İlçe Başkanı Zafer Yüksel, TÜGVA İzmir İl Başkanı Yiğit Aslanata ile vatandaşlar katıldı.