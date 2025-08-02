Trafik Kazasında Eski Belediye Başkanının Kardeşi Hayatını Kaybetti

Eski Feke Belediye Başkanı Cuma İş'in kardeşi Şaban iş, Adana'nın Feke ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak can verdi.

Şaban İş idaresindeki traktör, Maran Mahallesi'nde seyir halindeyken devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Traktörün altında kalan sürücü İş, gelen itfaiye ekibince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekibinin, hayatını kaybettiğini belirlediği sürücünün cenazesi, Feke Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Şaban İş'in, eski Feke Belediye Başkanı Cuma İş'in kardeşi olduğu öğrenildi.