Avcılar'da motosikletinin tır dorsesine çarpıp ölmesine ilişkin dava

Avcılar'da, tırın yanından geçmek isteyen motosikletlinin önünde duran başka bir tırın dorsesine çarpıp, hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin sanık tır şoförü hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında cumhuriyet savcısınca mütalaa verildi.

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hüseyin Saraç, maktul Onur Sönmemiş'in annesi müşteki Dilek Sönmemiş ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Saraç savunmasında, olay esnasında bir bayrakçı ya da kontrolcü kullanmadığını ifade etti.

İstanbul'da tır kullanıcılarının gün içerisinde çok fazla manevra yaptığını, her manevrada kontrolcü bulundurmanın mümkün olmadığını öne süren Saraç, iki kere sinyal verdiğini, dörtlülerini yaktığını, arkasında bulunan araçlar ile motosikletli birinin kendisini görüp durduğunu, maktulü çok hızlı olduğu için görmediğini savundu.

Müşteki anne Dilek Sönmemiş ise sanığın araçla dönüş yaptığı esnada dışarıda kontrolcü birinin olması gerektiğini anlattı.

Olayda ihmal olduğunu düşündüğünü dile getiren Sönmemiş şikayetçi olduğunu ifade etti.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Saraç'ın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı, bu nedenle sanık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere ehliyetinin geri alınması talep edildi.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Mart 2025'te Firuzköy Bulvarı'nda seyreden sanık Hüseyin Saraç'ın (40) idaresindeki tırın Onur Sönmemiş'in (20) motosikletine çarpması sonucu kazanın meydana geldiği belirtiliyor.

Kazada Sönmemiş'in hayatını kaybettiği ifade edilen iddianamede, alınan trafik bilirkişisi raporunda sanığın manevraları düzenleyen genel şartlara uymadığı anlaşıldığından asli kusurlu olduğu, maktulün ise dikkatsiz, tedbirsiz araç sevk ve idare ettiği için tali kusurlu olduğunun tespit edildiği anlatılıyor.

İddianamede Adli Tıp Kurumunun otopsi raporunda maktulün ölümünün olayla uyumlu olarak genel beden travmasına bağlı beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından dolayı meydana geldiğinin tespit edildiği aktarılıyor.

Trafik bilirkişisi ve Adli Tıp Kurumu raporları kapsamında sanığın asli kusurlu olduğunun sabit bulunduğunun anlaşıldığına dikkati çekilen iddianamede, sanığın "taksir derecesinde kusurlu davranış" sonucu maktulün ölümüne sebep olduğu vurgulanıyor.

Tır şoförü Saraç hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere ehliyetinin geri alınması talep ediliyor.