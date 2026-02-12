Haberler

Avcılar'da motosikletinin tır dorsesine çarpıp ölmesine ilişkin dava

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da tırın motosikletliye çarpması sonucu hayatını kaybeden Onur Sönmemiş'in davasında, sanık tır şoförü hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme duruşmayı erteledi.

Avcılar'da, tırın yanından geçmek isteyen motosikletlinin önünde duran başka bir tırın dorsesine çarpıp, hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin sanık tır şoförü hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında cumhuriyet savcısınca mütalaa verildi.

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hüseyin Saraç, maktul Onur Sönmemiş'in annesi müşteki Dilek Sönmemiş ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Saraç savunmasında, olay esnasında bir bayrakçı ya da kontrolcü kullanmadığını ifade etti.

İstanbul'da tır kullanıcılarının gün içerisinde çok fazla manevra yaptığını, her manevrada kontrolcü bulundurmanın mümkün olmadığını öne süren Saraç, iki kere sinyal verdiğini, dörtlülerini yaktığını, arkasında bulunan araçlar ile motosikletli birinin kendisini görüp durduğunu, maktulü çok hızlı olduğu için görmediğini savundu.

Müşteki anne Dilek Sönmemiş ise sanığın araçla dönüş yaptığı esnada dışarıda kontrolcü birinin olması gerektiğini anlattı.

Olayda ihmal olduğunu düşündüğünü dile getiren Sönmemiş şikayetçi olduğunu ifade etti.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Saraç'ın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı, bu nedenle sanık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere ehliyetinin geri alınması talep edildi.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Mart 2025'te Firuzköy Bulvarı'nda seyreden sanık Hüseyin Saraç'ın (40) idaresindeki tırın Onur Sönmemiş'in (20) motosikletine çarpması sonucu kazanın meydana geldiği belirtiliyor.

Kazada Sönmemiş'in hayatını kaybettiği ifade edilen iddianamede, alınan trafik bilirkişisi raporunda sanığın manevraları düzenleyen genel şartlara uymadığı anlaşıldığından asli kusurlu olduğu, maktulün ise dikkatsiz, tedbirsiz araç sevk ve idare ettiği için tali kusurlu olduğunun tespit edildiği anlatılıyor.

İddianamede Adli Tıp Kurumunun otopsi raporunda maktulün ölümünün olayla uyumlu olarak genel beden travmasına bağlı beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından dolayı meydana geldiğinin tespit edildiği aktarılıyor.

Trafik bilirkişisi ve Adli Tıp Kurumu raporları kapsamında sanığın asli kusurlu olduğunun sabit bulunduğunun anlaşıldığına dikkati çekilen iddianamede, sanığın "taksir derecesinde kusurlu davranış" sonucu maktulün ölümüne sebep olduğu vurgulanıyor.

Tır şoförü Saraç hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere ehliyetinin geri alınması talep ediliyor.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var

6 partili yeni ittifak geliyor! Davutoğlu parti isimlerini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

"Avrupa Fatihi" Galatasaray için söyledikleri taraftarları delirtti
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü

2 çocuk annesi kadının korkunç sonu: 13 yaş büyük sevgilisi...
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

"Avrupa Fatihi" Galatasaray için söyledikleri taraftarları delirtti
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı