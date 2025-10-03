Haberler

Trafik Kavgasında 2 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde 'yol verme' kavgası sonucu 24 yaşındaki kadın motokurye darbedildi. Kadın, otomobil sürücüsünü takip ederken, erkek arkadaşı olay yerine geldiğinde sürücüyü darbetti. İki şüpheli gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kayseri'nin Talas ilçesindeki 'yol verme' kavgasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, trafikte başlayan kavgada kadın motokurye Gizem Nur Ö.'nün (24), otomobil sürücüsü M.D. (64) tarafından darbedilmesi üzerine, kadın motokuryenin otomobili takip edip erkek arkadaşı H.M.'yi (23) aradığı, H.M.'nin ise otomobili park ettiği sırada sürücü M.D.'yi darbettiği belirtildi. Ekiplerin çalışması sonucu M.D. ve H.M. yakalandı. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Somer şef yayında ifşa etti
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.