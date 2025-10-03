Trafik Kavgasında 2 Şüpheli Yakalandı

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kayseri'nin Talas ilçesindeki 'yol verme' kavgasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, trafikte başlayan kavgada kadın motokurye Gizem Nur Ö.'nün (24), otomobil sürücüsü M.D. (64) tarafından darbedilmesi üzerine, kadın motokuryenin otomobili takip edip erkek arkadaşı H.M.'yi (23) aradığı, H.M.'nin ise otomobili park ettiği sırada sürücü M.D.'yi darbettiği belirtildi. Ekiplerin çalışması sonucu M.D. ve H.M. yakalandı. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.