Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'dan kasis kazalarına karşı yolların işaretlenmesi önerisi

Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Türkiye'de hız kesici tümsekler olan kasislerin büyük bölümünde uyarıcı yazı bulunmadığını belirterek, sürücülerin kasisleri önceden fark edebilmesi için yol yüzeyinin işaretlenmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ilıcalı, AA muhabirine, İstanbul ve Türkiye genelinde kasislere yaklaşmadan önce uyarıcı yazıların bulunmadığını, bu konuda belediyelerin çalışma yapması gerektiğini ifade etti.

Trafik güvenliği ve ulaşım alanında uzun yıllardır çalıştığını belirten Ilıcalı, 2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 380 can kaybının neredeyse yarısının hız ihlalinden kaynaklandığı, 1 yılda hız nedeniyle yaklaşık 3 bin vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisini aktardı.

Şehir içi yollarda hızın azaltılması gereken noktalar olduğunu dile getiren Ilıcalı, "Belediyeler, okul bölgeleri ve yaya geçitlerinde kasis uygulaması yapıyor. Bu kasis uygulamasında da TSE'nin (Türk Standartları Enstitüsü) 6283 sayılı standardı, tümsek ve kasislerde, bunların boyutlarını, kullanılacak malzemesini, nasıl işaretlenmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü kasisin aracın hızını kesmesine gerçekten vesile olması lazım." ifadelerini kullandı.

Birçok kasisin bu standartlara uygun olmadığını ifade eden Ilıcalı, sürücüler için en büyük sorunlardan birinin kasislerin görünmemesi olduğunu vurguladı.

Ilıcalı, "Özellikle yolu bilmeyen bir sürücü kasisi nasıl görecek? Çoğu yerde kasis işareti tümseğin hemen yanına konuyor. Sürücü o işareti gördüğünde belli bir hızla kasise giriyor. İnsanlara ciddi etkileri oluyor. Otobüs yolcuları, yaşlılar, gençler, kucağında çocuğu olan bir anne. Dolayısıyla o hızla kasise girdiği zaman insanlar bu durumdan zarar görebiliyor. Araçlar da zarar görüyor." değerlendirmesini yaptı.

Belediyelere öneri

Yurt dışında incelediği bazı uygulamaları örnek gösteren Ilıcalı, "Yol yüzeyine kasis işareti yazılıyor ve sürücünün bunu atlama ihtimali olmuyor. Yazıyı gördüğü an kasisin geleceğini anlıyor ve hızını azaltıyor." dedi.

Türkiye'de de aynı uygulamanın yapılması gerektiğini aktaran Ilıcalı, "Gelin bu eksikliği tamamlayalım, yol üzerine kasis yazalım. Yurt dışındaki örnekleri paylaştım, gittiğim her belediyeye konferanslarda bunu hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, bu konuda ilk uygulamanın Kütahya Belediyesi tarafından yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Kütahya Belediyesine gittiğimde ulaşım müdürü Hakan Bey, bunun çok mantıklı ve güzel bir uygulama olduğunu söyledi. Ayrılmadan önce yol üzerine yazıyı uygulayacaklarını belirttiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz gelmeden yazıyı yazdılar, video çektik. Vatandaş yazıyı görüyor ve anında hızını azaltıyor. Yazının bulunduğu yerde bir yaya geçidi ve hemen sonrasında denetimsiz bir kavşak vardı. Hem yaya güvenliği hem kavşağa giriş açısından mutlaka hızın azaltılması gereken bir noktaydı."

Uygulamanın yaya güvenliğine katkı sunduğunu, kasislerin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Ilıcalı, "Tümseği koymuşuz, kasisi koymuşuz ama sürücünün dikkatini çekecek bir işaretlemeye ihtiyaç var. Yol yüzeyindeki yazının çok etkili olduğunu hem yurt dışında hem kendi aracımla gördüm. Bu uygulamanın tüm belediyelerde, kasisten belli bir mesafe önce sürücünün dikkatini çekecek şekilde yapılmasının çok yararlı olacağını düşünüyorum." dedi.