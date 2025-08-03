Trafik Denetimlerinde 386 Bin Kural İhlali Tespit Edildi

Trafik Denetimlerinde 386 Bin Kural İhlali Tespit Edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 2 milyon 845 bin 632 araç kontrol edildiğini, 386 bin 805 sürücünün ise trafik kurallarını ihlal ettiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 25-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında, 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendiğini ve 386 bin 805 sürücünün kurallara uymadığının tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında, emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce; 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi. 386 bin 805 sürücünün kurallara uymadığı tespit edildi. Bu sürücülerden; hız sınırına uymayan sürücü oranı yüzde 24, periyodik muayenesini yaptırmayan sürücü oranı yüzde 5,6, emniyet kemeri kullanmayan sürücü oranı yüzde 5, sürücü belgesiz araç kullanan sürücü oranı yüzde 3,2, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan sürücü oranı yüzde 1,5 ve ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücü oranı yüzde 0,002. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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