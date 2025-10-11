Trafik Cezası Sonrası Kask Kullanımı Bilinçlendirdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde trafik cezası yedikten sonra kask kullanmaya başlayan 18 yaşındaki Talha Şişli, geçirdiği trafik kazasının ardından emniyete Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden teşekkür etti.

Vezirköprü ilçesinde motosikletle kuryelik yapan Talha Şişli'ye, seyir halindeyken kask kullanmadığı için son bir yıl içinde 2 kez trafik cezası uygulandı.

Kesilen trafik cezalarının ardından kask ve motosiklet ekipmanı kullanmaya başlayan Şişli, yaklaşık 3 ay önce motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.

Kaskın ve motosiklet ekipmanının önemini geçirdiği trafik kazasıyla anlayan Şişli, CİMER'e gönderdiği mesajla trafik cezasını veren emniyet mensuplarına teşekkür etti.

CİMER'in mesajı Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne ulaştırılması üzerine İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Şişli'yi makamında ağırladı.

Şişli'ye kask ve çeşitli hediyeler veren Çelik, AA muhabirine, sürücünün duyarlılığının önemli bir farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Şişli'nin CİMER üzerinden polislere teşekkür ettiğini belirten Çelik, "Biz de kendisini bu bilinçli davranışı nedeniyle davet edip tebrik etmek istedik. Vezirköprü'de kask kullanımında gözle görülür artış var. Trafik kazalarındaki yaralanmaların azaldığını istatistiklerle de görüyoruz. Talha kardeşimize bu duyarlı tutumundan dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

"Bana ceza yazan polis ağabeylerime teşekkür ediyorum"

Talha Şişli ise verilen trafik cezalarının ardından motosiklet kullanırken kaskını artık çıkarmadığını dile getirdi.

Koruyucu ekipmanları da düzenli kullandığını vurgulayan Şişli, şunları kaydetti:

"Geçirdiğim kazadan da bu sayede küçük sıyrıklarla kurtuldum. Bana ceza yazan polis ağabeylerime teşekkür ediyorum. Görevlerini çok doğru şekilde yaptılar. Tüm motosiklet sürücülerine sesleniyorum. Lütfen kasklarını, dizliklerini, ekipmanlarını eksiksiz taksınlar. Çünkü ufak bir kaza bile ciddi yaralanmalara, hatta ölümlere yol açabilir."