Diyarbakır'da Trabzonspor Taraftar Otobüsüne Taşlı Saldırı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği, Amedspor- Trabzonspor karşılaşması için kente gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüslerden birine Ergani ilçesinden geçişi sırasında taşlı saldırı düzenlendiğini, olayın ardından kısa süreli arbede yaşandığını bildirdi. Saldırı sonucu otobüsün camında hasar meydana geldiği belirtildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Amedspor-Trabzonspor karşılaşması için kente gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüslerden birine taşlı saldırı düzenlendiği kaydedildi. Valilik, kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle olayın kısa sürede kontrol altına alındığı, taraftarların güvenli şekilde yollarına devam etmelerinin sağlandığını bildirdi. Saldırıda, otobüste hasar oluştuğu ifade edildi.

Valiliğin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Amedspor-Trabzonspor karşılaşması için ilimize gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüslerden birine, Ergani ilçemizden geçişi sırasında taşlı saldırı gerçekleşmiş, olayın ardından kısa süreli bir arbede yaşanmıştır. Olayda bir otobüsün camında hasar meydana gelmiştir. Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında kolluk kuvvetlerimizin ivedi müdahalesiyle olay kısa sürede kontrol altına alınmış, herhangi bir büyümeye meydan verilmeden taraftarların güvenli şekilde yollarına devam etmeleri sağlanmıştır.

Tamamen münferit nitelikte olan bu hadisenin hiçbir şekilde Amedspor ve Trabzonspor camialarına mal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Futbolun; şehirler ve camialar arasında dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendiren bir ortak değer olduğuna inanıyoruz. Yaşanan münferit hadiseden etkilenen taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, karşılaşmanın sporun birleştirici ruhuna yakışır şekilde dostluk ve kardeşlik İçerisinde gerçekleşmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA