Trabzonspor Basketbol Takımı Başantrenörü Ernak, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Trabzonspor Basketbol Takımı Başantrenörü Selçuk Ernak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karadeniz ekibinin başantrenörü Ernak, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Ernak, " Gazze : Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'in " Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" kareleriniseçti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor"da Arpad Kurucz'ın "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karelerini tercih eden Ernak, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" fotoğrafına oy verdi.

Ernak, fotoğrafları bir arada görmenin yakın geçmişin bir özeti gibi olduğunu söyledi.

Özellikle Gazze fotoğraflarından çok etkilendiğini belirten Ernak, şunları kaydetti:

"Özellikle Gazze'de yaşanan büyük zulüm, insanların çektikleri, kendi topraklarındaki güvensiz, aç biilaç var olma savaşları bizi çok etkileyen bir durum. Coğrafyamızda yakın geçmişte yaşadığımız en acı olayların başında geliyor. Tabii bitmemiş ve sürüyor olması da ayrı bir faktör. Özellikle Gazze ile alakalı fotoğraflar beni çok etkiledi açıkçası."

Ernak, fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.