TRABZON'un Yomra ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada Aydın Can (58) hayatını kaybetti, B.T. ve M.K. ise yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yomra ilçesi Çamlıyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Aydın Can, B.T. ve M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aydın Can, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. B.T. ile M.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı