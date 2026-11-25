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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunan Şana Deresi'ndeki kirlilikle ilgili bir boya depolama tesisine 2 milyon 346 bin lira idari ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, Yomra ilçesindeki Şana Deresi'nin kırmızı akması üzerine bölgede inceleme başlattı.

Dere boyunca yapılan incelemede, bölgede faaliyet gösteren bir boya depolama tesisindeki atıkların mevzuata aykırı şekilde bertaraf edilmesi nedeniyle derenin kırmızı aktığı belirlendi.

İl Müdürlüğü ekiplerince firmaya Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 346 bin lira idari yaptırım uygulandı.

Öte yandan yapılan son kontrollerde Şana Deresi'nin renginin düzeldiği tespit edildi.

Kaynak: AA