Trabzon yaylaları sonbahar renklerine bürünüyor

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Sultan Murat, Eğrisu ve Hanırmak yaylalarında sonbahar renkleri görülmeye başladı.

İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, geniş çayırları, çevresini kuşatan dağları ve doğal bitki örtüsüyle bölgenin dikkati çeken doğal alanları arasında yer alıyor.

Yaz aylarında yeşilin farklı tonlarının hakim olduğu yaylalarda, havaların serinlemesiyle bitki örtüsünde renk değişimleri başladı.

Dağların ve vadilerin arasına uzanan yaylalarda oluşan manzaralar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Sultan Murat, Eğrisu ve Hanırmak yaylaları, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere de alternatif sunuyor.

Çaykara'nın yüksek kesimlerinde yer alan Şehitler Tepesi de çevresindeki dağ ve yayla manzaralarıyla bölgenin doğal güzelliklerini yansıtıyor.

Kaynak: AA