Haberler

Trabzon ve Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un çeşitli ilçeleri ile Ordu'daki bazı okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle belirli okullarda eğitime verilen ara ve idari izinler hakkında bilgi verildi.

Trabzon ve Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Trabzon'un Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm, Hayrat, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra, Çarşıbaşı ve Araklı ilçelerinin de yüksek kesimlerindeki bazı okullarda devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak eğitime bir gün ara verildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde de bazı okullardaki taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler

Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Anında karşılık verdiler
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek

İnternette bunu arayan çocuklar dikkat! Anne-babanıza haber verilecek
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler

Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Anında karşılık verdiler
Paşinyan ve Tusk'tan ezber bozan video, eğlenceleri anlarını paylaştılar

Videodaki iki isim de başbakan! Fenomenliğe soyundular
'Hu Der Hacılar' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti

Türkiye'de dillerden düşmeyen eseri, ABD'li işçiler de söyledi