Trabzon Valisi Yıldırım'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, gazetecilerin halkın doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgiye ulaşmasını sağlayan, demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşmasında hayati rol üstlenen son derece önemli bir kamu görevi bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de gazetecilerin sosyal ve ekonomik haklarını güvence altına alan, Türk basını açısından bir dönüm noktası olan 212 Sayılı Kanun'un 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesiyle bu anlamlı günün, her yıl "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlandığını anımsatan Yıldırım, "İletişim çağının baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, kitle iletişim araçlarının hayatın her alanına nüfuz etmesiyle birlikte gazetecilik mesleğinin önemi daha da artmıştır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, mesleğini fedakarlıkla yapan basın mensuplarının, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu özveriyle yerine getirdiğini işaret ederek, "Bu yönüyle gazetecilerimizin ortaya koyduğu gayret, her türlü takdirin üzerindedir. Görevlerini yerine getirirken hukukun evrensel ilkelerine bağlı kalmaları, meslek etiğini gözetmeleri, kişi hak ve özgürlüklerine saygı göstermeleri, devletin ve milletin yüksek menfaatlerini öncelemeleri, gazeteciliğin temel sorumlulukları arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal basının yanı sıra yerel basının da Trabzon ve bölgedeki gelişmelerin kamuoyuna aktarılmasında büyük bir özveriyle çalıştığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Toplumun haber alma özgürlüğü adına önemli bir görevi başarıyla yerine getirmektedir. Güçlü bir ülke ve marka değeri yüksek bir şehir olma yolunda basının desteği son derece kıymetlidir. Bu anlamda Trabzon, güçlü ve etkin bir basın camiasına sahip olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, mesleğinin saygınlığını ve ilkelerini koruyarak görev yapan, halkımıza doğru ve hızlı haber ulaştırmak için gayret gösteren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevi başında hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."