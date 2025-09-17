Trabzon Valisi, Yeni Emniyet Müdürünü Kabul Etti

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ali Loğoğlu'nu makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Trabzon İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ali Loğoğlu'nu tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, Trabzon'un güvenliği ve asayişine yönelik çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulduğu kaydedildi.