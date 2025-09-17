Haberler

Trabzon Valisi, Yeni Emniyet Müdürünü Kabul Etti

Trabzon Valisi, Yeni Emniyet Müdürünü Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ali Loğoğlu'nu makamında kabul ederek görevinde başarılar diledi ve güvenlik konularında istişarede bulundu.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ali Loğoğlu'nu makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Trabzon İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ali Loğoğlu'nu tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, Trabzon'un güvenliği ve asayişine yönelik çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi

Mesut Yılmaz'ın Erdoğan'dan çekinip Netanyahu'ya veremediği taş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.