Trabzon Valisi Tahir Şahin, KTÜ'de öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı

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Trabzon Valisi Tahir Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen söyleşide, öğrencilerle mesleki tecrübelerini paylaştı.

Şahin, kamu yönetimi alanında kariyer hedefleyen öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da samimiyetle paylaşılan bir tavsiyenin, gençlerin geleceğe bakışında önemli bir dönüm noktası olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA