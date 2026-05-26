Vali Şahin'den Kurban Bayramı Mesajı

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında, rahmet, bereket, yardımlaşma ve paylaşma ikliminin gönülleri kuşattığı Kurban Bayramı'na bir kez daha sağlık, huzur ve esenlik içerisinde ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bayramların gönüller arasında köprülerin kurulduğu, kırgınlıkların unutulduğu, saygı ve muhabbetin çoğaldığı müstesna zamanlar olduğuna işaret eden Şahin, "Kurban Bayramı ise paylaşmanın, fedakarlığın ve Allah'a yakınlaşmanın en anlamlı tezahürlerinden biridir. Bu mübarek günlerin, ihtiyaç sahiplerini gözetmeye, büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını almaya, yetimlerin, öksüzlerin ve kimsesizlerin gönüllerine dokunmaya vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tarih boyunca olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde yaşatmakta, mazlumun yanında olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle, Filistin'de, Doğu Türkistan'da ve dünyanın farklı bölgelerinde zulüm, savaş ve yokluk içerisinde bayramı karşılayan tüm kardeşlerimizin acılarının son bulmasını, insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayacağı günlere kısa zamanda ulaşmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bu düşüncelerle, başta vatanımızın varlığı ve istiklali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken, onların yokluğunu her an hisseden kederli ailelerinin, gazilerimizin, Trabzonlu hemşehrilerimin ve necip milletimizin bayramlarını tebrik ediyor, bu mübarek günlerin tüm insanlığa sevgi, saygı, barış ve huzur getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA / Hasan Taşcan
