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Trabzon Valisi Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Trabzon Valisi Tahir Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, milletin bağımsızlık ve hürriyet iradesinin milli egemenlik ülküsüyle taçlandığı Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünü gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve Milli Mücadele'nin büyük fedakarlıklarıyla kurulduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla bugünlere taşıdığı bu büyük emanet, demokrasimizin, toplumsal huzurumuzun ve ortak geleceğimizin en kavi teminatıdır. Bizlere düşen en önemli sorumluluk ise ecdadımızın büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyetimizi, daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşımaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla Cumhuriyet'in ikinci asrının büyük hedeflerle şekillendirildiğini aktaran Şahin, savunma sanayisinden bilim ve teknolojiye, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaştırmaya kadar birçok alanda gerçekleştirilen atılımların Türkiye'nin bağımsızlığını pekiştirdiğini ve dünyada söz sahibi olma iradesini güçlendirdiğini belirtti.

Şahin, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andı.

Trabzonluların ve Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Şahin, Cumhuriyet'in ilelebet payidar olmasını temenni etti.

Kaynak: AA
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