Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan yeni yıl mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, yeni yılda umutların tazelendiği, beklentilerin güçlendiği ve geleceğe dair yeni hedeflerin şekillendiği anlamlı bir başlangıç olduğunu belirtti.

Millet olarak birlik ve beraberlik duygusu içerisinde, kararlılıkla geleceğe yürümeyi sürdüreceklerini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yeni yılda, ilimizin sahip olduğu tüm değerleri ve imkanları en etkin şekilde kullanarak hayata geçireceğimiz çalışmalarla kadim şehir Trabzon'umuzun huzur ve güven ortamı içinde gelişimini kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu süreçte en büyük gücümüz bakanlarımız, milletvekillerimiz, kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz hemşehrilerimizle birlikte ortaya koyduğumuz ortak irade ve güçlü iş birliği olacaktır."

Yıldırım, yeni yılın Türkiye ve dünyaya huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni etti.