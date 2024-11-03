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Trabzon Valiliği: Kore Gazisi Pirağa Uzun'un törene davet edilmediği iddiası doğru değildir

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97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, Trabzon'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine davet edilmediğini belirtip "Benim için araba yollamalarına gerek yoktu. Ben otobüsle de oraya giderdim" sözleriyle sitem etmişti. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada Uzun'un törene davet edilmediği iddiaları yalanlanırken "Gazilerimiz törene ayrı ayrı davet edilmeyip üyesi oldukları şehit ve gazi dernekleri üzerinden davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Trabzon'un sayılı kalan Kore Gazilerinden 97 yaşındaki Pirağa Uzun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine çağrılmadığını belirterek hem yetkililere hem de kurucusu olduğu derneğe sitem etmişti. Uzun, "Ben yine de bir şey demiyorum, sağlıklarını istiyorum. Yine yeni derneğin çayını içiyordum ama artık oraya da gitmeyebilirim. Benim için araba yollamalarına gerek yoktu. Ben otobüsle de oraya giderdim" diyerek üzüntüsünü paylaşmıştı.

"DERNEĞE BAĞIŞLADIĞIM MADALYAYI SATTILAR"

Kurucularından olduğu Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi'ne de sitem eden Gazi Uzun, "Ben kendi kurduğum derneği kızarak bıraktım. Ben derneğe Kore'den bir madalya getirdim. Kore Elçisi bizim hepimize bir madalya verdi. Ben de bana verilen madalyayı derneğe bağışladım... Benim derneğe bağışladığım altın madalyayı sattılar. Ben madalyanın satıldığını biliyorum. Çünkü ortada yok. Bu madalya benim şahsıma ait. Şu an yakamda duran madalyadan daha önemli bir madalyaydı" şeklinde konuşmuştu.

VALİLİK İDDİAYI YALANLADI

Trabzon Valiliği ise Kore gazisi Pirağa Uzun'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenledikleri kabul törenine davet edilmediği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"ÜYE OLDUKLARI DERNEKLER ÜZERİNDE DAVET EDİLDİLER"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer verildi; "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya sayfalarında yer alan 'Kore gazisi Pirağa Uzun'un Valilik tarafından düzenlenen Cumhuriyet kabul törenine davet edilmediği' hakkında düzenlenen haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şehit aileleri, gazilerimiz ve gazi aileleri bugüne kadar olduğu gibi bu Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde de ayrı ayrı davet edilmeyip üyesi oldukları şehit ve gazi dernekleri üzerinden davet edilmiş, derneklerimiz üyelerini organize ederek Valilik kabul törenine katılım sağlamışlardır." Açıklamada, bu kapsamda Valilikçe derneklere ulaşım ve benzeri ihtiyaç duyulan konularda da destek olunduğu belirtildi.

Trabzon Valiliği: Kore Gazisi Pirağa Uzun'un törene davet edilmediği iddiası doğru değildir
Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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