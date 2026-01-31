Haberler

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aşıkkutlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek oy verdi. Aşıkkutlu, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çeken fotoğrafları seçerken zorlandığını dile getirdi.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aşıkkutlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" karesini seçen Aşıkkutlu, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını tercih etti.

Aşıkkutlu, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerine oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirten Aşıkkutlu, insanlık dramının yaşandığı Gazze'de çekilen fotoğrafları seçerken zorlandığını, Anadolu Ajansının yönetici ve personeline çalışmalarında başarılar dilediğini kaydetti.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
