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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki yollar tarihi dokuya uygun şekilde yenileniyor

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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki yollar, tarihi dokuya uygun şekilde yenileniyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Suriçi mevkisindeki doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan yolları onarıyor. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, tarihi sokaklara yönelik özel çalışmalar yaptıklarını belirtti. Arnavut kaldırımı kullanılarak yapılan çalışmalar, Ortahisar sokaklarının daha estetik görünmesini sağlıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki yollar tarihi dokuya uygun şekilde yeniliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Suriçi mevkisindeki doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan yolları onarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon'un tarihi kent kimliğine dikkat ederek çalıştıklarını belirtti.

Kaya, bu anlamda tarihi sokaklara yönelik özel çalışma yaptıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Arnavut kaldırımı da bu şehrin simgelerinden birisi, Ortahisar'ımızdaki tarihi sokaklarımıza Arnavut kaldırımı yapıyoruz. Yoğun yağış alan bölgelerde kullanımı yaygın olan ve Trabzon'un tarihi dokusuyla bütünleşen Arnavut kaldırımı, Ortahisar sokaklarının daha estetik görünmesini sağlıyor. Ekiplerimiz, ilçemizin çeşitli noktalarında bu hassasiyetimize uygun şekilde çalışmalarını yürütüyor."

Fen İşleri Müdürü Fatma Hamzaçebioğlu ise sadece Suriçi mevkisinde değil, Trabzon'un dar sokaklarında yaptıkları yol çalışmalarında Arnavut kaldırımı kullanmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Suriçi'nin tarihi ve turistik özellikte bir bölge olduğuna işaret eden Hamzaçebioğlu, "Bu nedenle özel bir çalışma gerektiriyor. 800 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen Arnavut kaldırımı taş çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Suriçi mevkisi tarihi görünümüne yeniden kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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