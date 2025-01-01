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Trabzon'un Of İlçesinde Heyelan Yol Kapattı

Trabzon'un Of İlçesinde Heyelan Yol Kapattı
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Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen heyelan sonucunda Bölümlü ve Çataldere mahallelerine ulaşım sağlayan yol kapandı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak, ulaşımı engelleyerek alternatif güzergahların kullanılmasına neden oldu.

Trabzon'un Of ilçesinde heyelan dolayısıyla iki mahalleye ulaşımı sağlayan yol kapandı.

İlçeye bağlı Bölümlü ve Çataldere mahallesine ulaşımın sağlandığı yolun bir bölümüne, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi sürüklendi.

Yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı, yeni heyelan tehlikesine karşı tedbirlerin alınmasının ardından bölgede çalışma yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Yaşar - Güncel
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